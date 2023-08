Policial se entrega após atirar nas costas da ex-mulher

Segundo o filho, o casal estava separada há três anos, mas o policial não aceitava o término. Após o crime, Oziel se apresentou à Delegacia de Valparaíso

Um policial militar do Distrito Federal foi preso em flagrante após atirar contra a ex-companheira na manhã desta segunda-feira (21), em Valparaíso (GO). Os filhos do casal estavam na casa.

O menino contou que estava no quarto, quando ouviu o tiro. Na sala, ele encontrou Maria do Socorro Rodrigues da Silva, de 41 anos, caída no chão, ao lado de Oziel Xavier de Lime, de 45 anos. O filho tentou desarmar o pai e chamou o irmão para socorrer a mãe.

Ainda segundo o filho, o casal estava separada há três anos, mas o policial não aceitava o término. Após o crime, Oziel se apresentou à Delegacia de Valparaíso, onde foi autuado por tentativa de homicídio.

Maria do Socorro foi socorrida e encaminhada para o Hospital do Céu Azul (GO). O estado clínico da vítima é estável, mas precisará ser levada para um hospital da capital para retirar a bala alojada na altura da clavícula.