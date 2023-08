UBS 2 de Planaltina reúne gestantes e lactantes em roda de conversa para esclarecer dúvidas

Encontro integra atividades do Agosto Dourado, mês que promove o aleitamento materno. Profissionais abordaram amamentação e outras coisas

Para celebrar o Agosto Dourado, mês dedicado ao incentivo à amamentação, a Unidade Básica de Saúde (UBS) 2 de Planaltina promoveu roda de conversa com gestantes e mães que amamentam. Profissionais de saúde esclareceram dúvidas sobre diversos temas, como amamentação, introdução alimentar e doação de leite.

O encontro foi a oportunidade da gestante Luana Costa, de 28 anos, reunir mais orientações antes da chegada do seu terceiro filho, Brayan. “Vim em busca de mais informações, pois muda muito de uma gestação para outra. Nas outras, machucou muito a mama e dessa vez quero evitar”, relata. A ação teve como público-alvo gestantes no terceiro trimestre da gestação, puérperas e mães que amamentam, além dos companheiros e pais dos bebês.

Fazendo o pré-natal na unidade, a operadora de telemarketing está na 37ª semana de gravidez e elogia a assistência do local. “Gosto do atendimento aqui, é tranquilo e eles explicam direitinho.”

De acordo com a enfermeira da unidade e organizadora do evento, Vaniele Santos, a iniciativa surgiu porque a equipe observa que muitas mães desenvolvem lesões nas mamas e têm dúvidas sobre o assunto. “Também é uma maneira de informar as gestantes e lactantes que desejarem ser doadoras de leite materno”, acrescenta.

A UBS 2 de Planaltina atende cerca de cem gestantes por mês. As principais demandas das gestantes são dúvidas sobre o parto, a apreensão sobre amamentação e a acolhida na maternidade.

Troca de experiências

Com os filhos acolhidos no colo, as mães trocaram experiências sobre gestação, tiraram dúvidas, conversaram com os profissionais e receberam esclarecimentos sobre aleitamento, maternidade, nutrição infantil, pega do bebê, fissura mamária, introdução alimentar, papel do pai durante a amamentação, tipos de partos e doação de leite materno.

Para agregar ainda mais a partilha, servidores do Banco de Leite Materno do Hospital Regional de Planaltina (HRPl) participaram da iniciativa esclarecendo questionamentos. “Essa parceria é muito importante, porque a UBS tem esse contato mais próximo com o usuário e alcança de forma mais direta a comunidade”, destaca a médica e chefe do Banco de Leite Humano do HRPl, Cláudia Oliveira. A obstetra ressalta ainda a importância do incentivo contínuo ao aleitamento. “Fazemos esse estímulo à amamentação o ano inteiro, mas nessas datas específicas, como o Agosto Dourado, tem uma mobilização maior, isso colabora para a conscientização.”

Os presentes na roda de conversa participaram de lanche, organizado pelos servidores, e receberam cobertores para os bebês como lembrança do evento.

Doe também

Enquanto o filho Gael dormia, Yara Cristina Oliveira, de 22 anos, compartilhava a experiência de ser doadora de leite materno. “É muito bom ser doadora. Saber que tem crianças que precisam e você pode ajudar.” Ela começou a doar há sete meses, quando o primeiro filho nasceu. “Quis participar, porque informação nunca é demais. Eu passo o que aprendo para outras mães que eu conheço”, conta.

Para as mamães que desejam colaborar e doar leite materno, basta ligar no 160 (opção 4) ou se cadastrar no site Amamenta Brasília. Informações e dúvidas também podem ser esclarecidas por meio do WhatsApp do Banco de Leite Humano do Hospital Regional de Planaltina, no número 2017-1369.