Motociclista morre em acidente com carro na Estrada Parque Ceilândia

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio deixou um ferido e um óbito na Estrada Parque Ceilândia, nesta segunda-feira (29), às 19h. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro na cena.

O acidente aconteceu na Estrutural, sentido Ceilândia, nas proximidades do posto Ipiranga e da igreja Assembleia de Deus.

O carro envolvido no acidente não estava mais no local quando o socorro do CBMDF chegou para realizar o atendimento. A motocicleta era conduzida por um jovem, de 23 anos, que apresentava trauma cranioencefálico (TCE) e estava em parada cardiorrespiratória, ele foi atendido pelos socorristas.

No entanto, mesmo com os esforços na tentativa de reanimação, ele não resistiu aos ferimentos e teve seu óbito declarado no local.

O passageiro da motocicleta, de 21 anos, foi atendido e apresentava escoriações pelo corpo, mas recusou o transporte ao hospital.

Os riscos foram gerenciados pelas equipes de salvamento. Uma das faixas de rolamento da via foi interditada durante o atendimento.

A Polícia Militar do DF (PMDF) e a Polícia Civil (PCDF), foram acionadas para o local.