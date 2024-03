Carro colide com poste no Riacho Fundo I e motorista é conduzido em estado grave para o hospital

No início da tarde deste domingo (24), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência.

No cenário da emergência, a equipe verificou que se tratava de uma colisão envolvendo um Ford KA Titanium, de cor prata, que se deslocava na Avenida Sucupira, sentido Riacho Fundo I – Riacho Fundo II com um poste da linha de transmissão de energia elétrica da região.

Devido a violência do impacto houve inclinação do poste, rompimento de um dos fios do circuito de transmissão de energia e manteve o condutor preso no interior do veículo.

Após fazer o gerenciamento dos riscos a equipe de salvamento fez a intervenção acessando a vítima que estava desmaiada. Foi aplicado o protocolo para socorro envolvendo trauma.

A vítima do sexo masculino, não identificada, apresentava TCE grave, suspeita de hemorragia interna, sendo transportada para o IHBB com rebaixamento de sinais vitais.

A Neoenergia foi acionada para o gerenciamento da rede de transmissão elétrica.

O local ficou aos cuidados da PMDF.