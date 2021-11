Policial esfaqueia ex-namorada e fura pneus do carro dele

Agente é investigada por stalking e já chegou a ser presa, mas foi solta recentemente

A policial civil Rafaela Luciene Motta Ferreira, 40 anos, foi novamente presa na madrugada deste domingo (28) após esfaquear o ex-namorado e furar os pneus do carro dele.

O ex-namorado de Rafaela mora no SOF Norte. A vítima conta à Polícia Civil (PCDF) que percebeu uma movimentação estranha nos arredores de casa durante esta madrugada. Ele foi ver o que estava acontecendo e flagrou a ex furando os pneus do carro dele, um GM Celta.

Neste momento, o homem correu em direção a Rafaela tentando impedi-la de danificar o veículo. Ela, então, deu dois golpes de canivete nas costas do ex-namorado e ainda o mordeu no peito.

O caso é tratado como lesão corporal. Rafaela foi detida, mas assinou termo circunstanciado e foi liberada em seguida.

Stalking

Rafaela Motta é investigada pelo crime de stalking (perseguição), além de injúria, ameaça, furto e dano qualificado. O primeiro caso que gerou investigação ocorreu em 2018. Na ocasião, o ex-namorado da policial alega que chegou a ficar em cárcere privado por cerca de oito horas, sem poder usar telefone celular.