Policiais penais aceitam reajuste de 18%

Policiais penais aceitaram a proposta do Governo do Distrito Federal (GDF) de reajuste salarial de 18%. O acordo foi fechado nesta sexta-feira (23), durante assembleia-geral da categoria.

Segundo a proposta, o governo considerou que, como os policiais civis e militares da capital já tiveram o próprio reajuste de 18% incorporado, seria justo pagar o mesmo percentual aos penais.

Ainda assim, o governo condicionou a aplicação da mudança salarial apenas se a categoria desistir de sua inclusão no Fundo Constitucional do DF (FCDF).

Através do fundo, o GDF custeia as polícias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF). No último ano, porém, após pedido dos policiais penais, o governo enviou ao Executivo Federal a solicitação para a inclusão da Polícia Penal.