Polícia Militar recupera carro roubado em Planaltina durante operação no Lago Sul

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recuperou, na tarde deste sábado (7), um veículo roubado no dia 16 de maio em Planaltina. A operação foi conduzida por equipes do 5º Batalhão com apoio do Grupo Tático Operacional (GTOP 25), por volta das 15h20, após trabalho de inteligência e monitoramento.

De acordo com a corporação, os policiais intensificaram o patrulhamento nas vias de acesso ao Lago Sul após receberem informações de que o carro circulava na região. O automóvel foi localizado em movimento e, ao ser abordado, o condutor não apresentou resistência.

Durante a checagem, os militares confirmaram que o carro havia sido roubado há menos de um mês. O motorista detido tem diversas passagens pela polícia por crimes relacionados a furto e roubo de veículos, evidenciando reincidência.

O suspeito foi conduzido à delegacia para as providências legais, e o veículo foi apreendido e devolvido às autoridades competentes.