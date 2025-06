Patrimônio do DF, Festa do Divino Espírito Santo reúne multidão nas ruas de Planaltina

Neste sábado (7), aconteceu a 143ª edição da Festa em Honra e Louvor ao Divino Espírito Santo, em Planaltina.

Logo cedo, os fiéis puderam participar dos cafés dos apóstolos e dos foliões de rua. Depois, foi a vez do cortejo e do tradicional encontro das bandeiras, na praça Padre Antônio Marcigáglia, bem como dos almoços das folias. À noite, ainda haverá uma missa, na Igreja Matriz de São Sebastião.

O governador Ibaneis Rocha participou dos almoços e destacou a importância da celebração. “Essa Festa do Divino Espírito Santo tem um significado muito importante para nós todos. A religiosidade de Planaltina é uma coisa fora do comum. Nós temos que manter essa tradição, que é tão importante. E ela é importante porque une as pessoas que moram na cidade e as pessoas que vêm do interior, e Planaltina talvez seja um dos maiores polos de agricultura e pecuária que nós temos no Distrito Federal. Essa festa consegue unir a todos e eu fico feliz quando vejo essa união”, ressaltou o chefe do Executivo.

Em outro momento, Ibaneis Rocha enfatizou o apoio dado pelo Governo do Distrito Federal (GDF) às religiões na capital federal. “Eu sou católico, respeito todas as religiões, a gente tem trabalhado muito próximo a todas as igrejas de Brasília, a todos os templos. Na semana passada, nós tivemos a oportunidade de assinar um convênio com a Catedral de Brasília, o Governo do Distrito Federal assumiu o custeio da Catedral, que é um símbolo da nossa cidade”, apontou.

A festa em Planaltina relembra a descida do Espírito Santo sobre os 12 apóstolos de Jesus Cristo, em Pentecostes, sete semanas após a Páscoa. A celebração é a segunda maior da região administrativa, atrás apenas da Via Sacra do Morro da Capelinha, e foi instituída patrimônio cultural imaterial por meio do Decreto nº 34.370/2013. O evento contou com cerca de R$ 1 milhão em aporte do Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Turismo.

Os fiéis, mais uma vez, emocionaram-se com a celebração. “A gente está envolvido todos os anos aqui, já é uma tradição da cidade. É gratificante para a gente, que faz parte da igreja católica, que está imbuído nessa tradição. A Festa do Divino é um dos maiores acontecimentos de Planaltina, junto com a Via Sacra, então, sempre estamos aqui e estaremos sempre, até quando Deus quiser”, relatou o vigilante André Luiz Gomes, 51 anos.

“Desde quando eu me entendo por gente que sou devota do Divino Espírito Santo. Aí a gente veio aqui para Planaltina, conheci a festa e participo desde 2017, nunca parei. E este ano, para mim, é muito especial, porque meu filho é festeiro. [Estar aqui] é uma bênção, é milagre, é vitória”, emendou a dona de casa Darci Limas dos Santos, 69.

Programação

A 143ª edição da Festa do Divino Espírito Santo de Planaltina começou no último dia 30. De lá até este sábado, foram feitas missas noturnas diárias e uma novena na casa de noveneiros. A programação termina neste domingo (8), quando haverá uma missa na Igreja Matriz de São Sebastião, às 10h; a recepção na residência dos imperadores, às 16h; o cortejo imperial, às 18h; e, por fim, uma nova missa na Igreja Matriz, às 19h.

Com informações da Agência Brasília