Motociclista fica ferido após colisão com carro na Ponte do Bragueto

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, na noite de sábado (7), a uma colisão entre um carro e uma motocicleta na via marginal da Ponte do Bragueto, sentido Lago Norte.

Segundo os bombeiros, a batida envolveu um Honda Civic prata e uma motocicleta Yamaha Crosser 160 preta, conduzida por um homem de 29 anos. A vítima foi encontrada consciente e orientada, mas apresentava fratura na perna direita.

As equipes realizaram a imobilização do membro lesionado e estabilização dos sinais vitais antes de encaminhá-lo ao Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBDF).

O condutor do automóvel não sofreu ferimentos e dispensou atendimento médico. Duas faixas da via precisaram ser interditadas para garantir a segurança no atendimento.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pela preservação da área. As causas do acidente não foram informadas.