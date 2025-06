Ação de acolhimento atende 25 pessoas em situação de rua no DF nesta semana

O Plano de Ação para a População em Situação de Rua atendeu, nesta semana, 25 pessoas em diversas áreas do Distrito Federal.

Na terça-feira (3), as equipes visitaram dois pontos na Asa Sul – próximo à Galeria dos Estados e na SQS 303 – e um no Noroeste – SQNW 311/511. Uma estrutura precária foi desconstituída e dois caminhões de entulho foram removidos, com os materiais considerados inservíveis sendo encaminhados à Unidade de Recebimento de Entulhos (URE).

Na quarta-feira (4), a ação seguiu no Plano Piloto, com visita a sete pontos: W3 Norte, SGAN 910 Casa do Ceará, SGAN 908, SHAN 907/908, balão em frente à 5ª DP, área pública em frente à Arena BRB Mané Garrincha e SHN Q2. Ao todo, 12 pessoas foram acolhidas, nove estruturas desconstituídas e dois caminhões de entulhos removidos.

Já na quinta-feira (5), a operação seguiu para a Ceilândia. Foram percorridos dois pontos – QNO 2 e QNO 10 –, com duas pessoas atendidas, duas estruturas desmontadas e quatro caminhões de entulho retirados.

Novamente em Ceilândia, na última sexta-feira (6), as equipes foram a dois pontos: QNM 11/13 – via NN 11A – e QNM 1/03. Foram localizadas 11 pessoas, três estruturas de lona e madeira foram removidas e três caminhões de entulho retirados. Houve também aplicação de vacina em 14 animais.

“A Casa Civil tem coordenado, de maneira estratégica, a atuação integrada dos diversos órgãos do Governo do Distrito Federal nas operações de atendimento à população em situação de rua. O acolhimento de 25 pessoas em Ceilândia e no Plano Piloto nesta semana demonstra a efetividade desse modelo, que busca articular a atuação ostensiva da DF Legal com o trabalho técnico e humanizado das equipes de assistência social e saúde. Seguimos comprometidos com a ampliação dessas ações, sempre com o foco em garantir acolhimento digno”, apontou o secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha.

Durante as abordagens, o GDF oferece diversos serviços em áreas como saúde, educação e assistência social, além de orientação sobre cuidados com animais domésticos e benefícios como deslocamento interestadual. Também é oferecido um auxílio excepcional de R$ 600 para aqueles sem condições de pagar aluguel. Vagas em abrigos, programas de qualificação profissional – como o RenovaDF – e o cadastro para unidades habitacionais também estão disponíveis.

Fazem parte das ações as secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes), Saúde (SES), Educação (SEE), Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet), Segurança Pública (SSP), Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) e Justiça e Cidadania (Sejus), além de Novacap, Serviço de Limpeza Urbana (SLU), Codhab, Detran-DF, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Conselho Tutelar.

O Distrito Federal foi a primeira unidade da Federação a apresentar um plano de política pública após a suspensão das ações de abordagem à população de rua pelo Supremo Tribunal Federal no último ano. As ações de acolhimento começaram a ser implementadas após uma fase de testes em maio de 2024, quando o GDF realizou visitas na Asa Sul e em Taguatinga, atendendo cerca de 50 pessoas com assistência social e oferta de serviços públicos.

Em 27 de maio de 2024, o GDF tornou oficial o Plano de Ação para a Efetivação da Política Distrital para a População em Situação de Rua. Desde então, ocorrem ações semanais em diversos pontos do Distrito Federal. Os órgãos do governo já passaram por regiões como Plano Piloto, Vila Planalto, Taguatinga Norte e Sul, Ceilândia, Águas Claras e Arniqueira.

Com informações da Agência Brasília