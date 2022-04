Polícia Militar prende homem armado que dormia bêbado dentro de carro em Santa Maria

A Polícia Militar predeu um homem de 34 anos por porte ilegal de arma de fogo, ele se encontrava bêbado dormindo dentro do carro

Na noite dessa terça-feira, 26, a Polícia Militar predeu um homem de 34 anos por porte ilegal de arma de fogo. O homem se encontrava bêbado dormindo dentro do carro no estacionamento do BRT, na QR 119, em Santa Maria.

Os policiais do 26º Batalhão, responsável pelo policiamento de Santa Maria, decidiram abordar o veículo por ele estar estacionado irregularmente impedindo a passagem de outros carros, e por estar com os faróis ligados, deixado assim pelo motorista.

Ao realizarem a bordagem e solicitarem ao condutor que descesse do veículo, ele encontrou dificuldade pelo nível de embriaguez. Quando foi ao encontro dos policiais, eles observaram que o mesmo usava um coldre na cintura, porém o mesmo negou que estivesse armado.

Os policiais revistaram o automóvel e encontraram uma pistola 9 mm com 15 cartuchos de munição. O homem não possuía nenhum documento que permitisse o porte da arma.

Ele foi levado para a 33ª Delegacia de Polícia.