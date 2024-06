Polícia Militar apreende pistola Glock e detém suspeito em Sobradinho

Na noite da última sexta-feira (21), por volta das 18h30, uma operação conduzida pela equipe GTOP33 do 13º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal resultou na apreensão de uma pistola Glock G17 e na detenção de um indivíduo na Vila DNOCS, em Sobradinho.

A ação ocorreu após a PMDF receber uma denúncia de que um homem, trajando bermuda preta e cinza e carregando uma mochila preta com detalhes amarelos, estava portando uma arma de fogo. Com a descrição em mãos, a equipe de patrulhamento se dirigiu ao local e rapidamente localizou o suspeito de 20 anos e com diversas passagens.

Durante a abordagem, foi encontrada a pistola dentro da mochila, acompanhada de um carregador e nove munições 9mm intactas. Além disso, o indivíduo portava R$ 148,00 em dinheiro.

O detido afirmou ter adquirido a arma por 15 mil reais com o objetivo de se proteger, alegando possuir diversos desafetos na região. A Polícia Militar conduziu o suspeito para à 35ª delegacia, onde ele foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Com esta operação, a PMDF reafirma seu compromisso com a segurança da comunidade, removendo armas de fogo ilegais das ruas e detendo indivíduos que ameaçam a paz pública.