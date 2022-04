Polícia militar apreende arsenal em Vicente Pires

Na noite desta quarta-feira, os policiais militares Grupo Tático Operacional apreenderam um arsenal em um comércio no Vicente Pires

Na noite desta quarta-feira, 13, os policiais militares Grupo Tático Operacional do 2º Batalhão apreenderam um arsenal em um comércio no Vicente Pires, Distrito Federal. No policiamento feito junto a inteligência revelaram com comercio na rua 12, onde se vendia armadas de fogo de forma irregular.

Ao chegar no estabelecimento, uma mulher, que não teve sua identidade revelada, correu aos fundos da loja e tentou se esconder no banheiro. Ela foi abordada e portava em sua bolsa duas armas de fogo, um revólver calibre 32 e uma pistola calibre 635 sem documentação.

O dono da loja afirmou que não havia armas irregulares no local, porém teria uma arma sem registro em sua casa. No local foi encontrado uma pistola 9mm, outra cal. 765, um revólver cal. 38 e duas garruchas.

Ao voltarem na loja, foi localizado escondido no fundo falso de um armário, um revólver calibre 38. Também foram apreendidas 114 munições e 19 carregadores.

Além das 8 armas que estavam ilegais, os policiais levaram para 12ª Delegacia mais 28 armas de diversos calibres, porém as mesmas ja foram devolvidas, por estar com a documentação em dia.

A mulher e dois homens foram detidos e vão responder por porte ilegal de arma de fogo.