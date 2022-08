Pedestre foi atropelado no Eixo Rodoviário Sul, informa o Corpo de Bombeiros

A equipe de socorro encontrou no chão um acidentado, de 35 anos de idade, que foi avaliado e transportado ao IHBDF

Um pedestre foi atropelado no Eixo Rodoviário Sul na noite de ontem, segundo informou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Três militares e uma viatura foram acionados por conta do acidente que ocorreu na altura da Quadra 203.

Chegando ao local, informou o CBMDF, a equipe de socorro encontrou no chão um acidentado, de 35 anos de idade, que foi avaliado e transportado ao IHBDF. O homem apresentou fraturas nos braços e nas pernas, estava consciente, desorientado e instável.

O veículo envolvido, um Renault/Sandero de cor branca, estava ocupado apenas pela condutora, senhora M.A.S.C., 39 anos de idade, que foi atendida pelos socorristas do CBMDF, e constatado que não se feriu.