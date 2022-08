Corpo de bombeiros contém fogo em residência na Ceilândia

Dois moradores se envolveram em uma briga, levando um dos envolvidos no confronto a “atear fogo no quarto”

Um incêndio atingiu uma residência na Q.N.P 14 da Ceilândia, segundo informou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que atendeu a ocorrência por volta das 4h30 deste domingo. Foram disponibilizadas quatro viaturas e 18 bombeiros para prestar o devido socorro.

“Fomos acionados para um princípio de incêndio em uma residência. Chegando ao local a equipe de socorro constatou o princípio de incêndio no quarto, e devido à rápida atuação do CBMDF o incêndio foi contido apenas ao cômodo, evitando a propagação das chamas para outros imóveis e maiores danos à estrutura da edificação”, explicou a corporação.

No momento do incidente, contou o CBMDF, havia dois moradores no interior da casa que tinham se envolvidos em uma briga, que levou a um dos envolvidos a “atear fogo no quarto”. Não houve vítimas.