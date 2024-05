Polícia investiga maus-tratos em Creche

Por Luís Nova

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga maus-tratos em uma creche no Sudoeste, área nobre de Brasília. De acordo com a polícia, foram registradas 22 ocorrências pelas famílias das crianças denunciando a creche Casa da Nanny por contaminação de alimentos e condições precárias, que resultaram em danos aos filhos, e isso desencadeou a operação policial. A Creche nega os fatos e diz que cumpre as regras sanitárias vigentes e que tem um laudo, do dia 17 de maio, que mostra a não contaminação dos alimentos na unidade.

Segundo a polícia, os policiais não foram autorizados a entrar na creche e foi necessário uma mandado de busca e apreensão para investigar as denúncias contra a unidade. A polícia informou que durante a ação foram detectadas diversas irregularidades no estabelecimento. “Os policiais constataram diversas irregularidades como: condições insalubres, pois a creche apresentava diversas situações precárias de higiene, com a presença de muitas baratas no local; falta de

licenciamento, em razão de o estabelecimento já ter sido interditado por três vezes pela Vigilância Sanitária, mas continuava a funcionar mesmo com as advertências”, explicou a Instituição.

O advogado Kiko Omena é pai do pequeno Davi, de 4 anos. Ele foi a 3a Delegacia de Polícia, no Cruzeiro, registrar a ocorrência contra a creche. De acordo com o Pai, o filho teve uma intoxicação alimentar e precisou de cuidados médicos. “Meu filho teve diarréia e febre. Levei ao pediatra que prescreveu a medicação e ele melhorou”, afirma.

Ainda segundo o Kiko, essa é a primeira vez que aconteceu com o filho essa situação. A criança estava matriculada na creche há 2 anos e meio e ele pagava a mensalidade de R$ 2.600. “No começo senti culpa. Procuro fazer o melhor para o meu filhos e depois vi que fui enganado”, desabafa Kiko.

“Não foi só o meu filho que foi afetado. Tinham várias crianças. Teve uma criança que perdeu a audição devido ao fungo no ouvido e teve uma criança que quebrou o pé. Até um bebê de 7 meses que dormia junto às baratas”, relata o pai do Davi.

O delegado responsável pela investigação, Victor Dan, informou que a creche foi denunciada anteriormente ao GDF em 2023, mas que a denúncia apenas chegou à PCDF neste mês. De acordo com a autoridade policial, no local eles “constataram indícios de maus tratos e de possíveis outros crimes”. “Nós constatamos a olho nú a insalubridade, a presença de insetos: baratas vivas e mortas”, explica o delegado.

Ainda de acordo com o delegado, há indícios de ocultação do crime e um dos proprietários foi flagrado jogando um fogão extremamente sujo em um container próximo a creche. “No interior do forno, foram encontradas baratas que eram chamadas pelas crianças de Nicole”, relata Victor Dan.

O que diz a Creche?

A creche Casa da Nanny informou por nota que “sempre cumpriu rigorosamente todas as regras sanitárias”. Ainda segundo a instituição, ela colabora com as investigações e esclarecerá à Polícia todas as indagações da investigação. Leia a nota completa abaixo.

“A Casa da Nanny reitera que sempre cumpriu rigorosamente todas as regras sanitárias e que possui a devida autorização de funcionamento como Day Care. Durante vistoria nesta terça-feira (28), a Polícia Civil realizou a coleta de amostra de água para análise. A instituição ressalta que o laudo do laboratório Quinosan confirmou, em 17 de maio, a ausência de contaminação dos alimentos oferecidos pela unidade do Sudoeste. De forma transparente, a Casa da Nanny reforça seu compromisso com a qualidade dos serviços prestados aos alunos, pais e colaboradores e segue colaborando com as investigações em curso”, informa a creche.