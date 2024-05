Ibaneis revela que Brasília deve receber de sete a oito jogos da Copa do Mundo Feminina

Por Carolina Freitas e João Paulo Nunes

Durante as entregas no Noroeste e o anúncio do novo viaduto, nesta quarta-feira (29), o governador Ibaneis Rocha também comunicou que Brasília deve receber entre sete a oito jogos da Copa do Mundo Feminina de Futebol que será realizada no país, em 2027. Ontem (28), o chefe do Executivo local reuniu-se com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, para tratar sobre a 10ª edição do torneio que será sediado no Brasil.

“É uma expectativa muito grande, Brasília deve receber de sete a oito jogos da Copa do Mundo Feminina em 2027. Todo o preparativo está sendo feito para que a gente possa receber não somente os moradores da nossa cidade nos nossos estádios, mas também os nossos visitantes. Brasília será palco mais uma vez de uma copa, e isso é muito importante para o turismo da nossa cidade e para aqueles que gostam de futebol. Certamente será um evento de grande repercussão nacional, e vai colocar mais uma vez a capital da República como referência mundial”, comentou Ibaneis.

No último dia 17 de maio, o Brasil venceu a candidatura tripla da Europa formada por Alemanha, Bélgica e Holanda por 119 votos a 78. Os representantes brasileiros que estavam em Bangkok, na Tailândia, comemoraram bastante o feito.

Brasília tem recebido grandes eventos desde a reforma do Novo Mané Garrincha. Desde 2013, o quadradinho recebeu a Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíadas, Copa América e grandes jogos nacionais, como do Brasileirão e Supercopa do Brasil.

O último amistoso realizado pela Seleção Feminina antes da Copa do Mundo foi na Arena BRB, contra o Chile