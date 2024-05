PMDF desmantela quadrilha após furto de veículo em concessionária no SIA

Na tarde desta terça-feira (28), por volta das 16h, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recuperou um carro furtado de uma concessionária no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) e desarticulou uma quadrilha envolvida em diversos crimes.

A ação teve início quando as equipes do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães), a caminho de uma missão em uma escola na Ceilândia Sul, receberam pelo rádio a informação sobre o furto de um veículo Onix em uma concessionária no SIA. Informados de que o carro possuía rastreador e estava localizado na QNM 19, as equipes rapidamente se dirigiram ao local indicado.

Ao avistarem o veículo no final de uma rua, os policiais observaram que o motorista tentou fugir em alta velocidade. Em um determinado momento, ele abandonou o carro e tentou escapar a pé, mas foi rapidamente alcançado e detido.

O suspeito, um homem de 30 anos com uma extensa ficha criminal, incluindo homicídio, porte ilegal de arma, receptação e uso de entorpecentes, confessou que receberia R$ 6 mil pelo furto. Ele também forneceu informações sobre um veículo Cobalt que viria buscar o carro encomendado.

Enquanto levavam o detido à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), os policiais avistaram um carro com as características fornecidas pelo suspeito. O veículo tentou fugir da abordagem, mas foi interceptado após um acompanhamento tático. Dentro do segundo veículo estavam três indivíduos: dois homens (20 e 30 anos) e uma mulher de 26 anos, todos com passagens por crimes como roubo, uso e porte de entorpecentes, receptação e furto. Durante a busca pessoal, foram encontrados R$ 2.098 em espécie.

O homem detido pelo furto do Onix já havia furtado cinco carros de forma semelhante somente no mês de maio.