Polícia Federal fecha parceria para implantação de 1ª usina fotovoltaica da corporação

Pelo acordo, fechado com a Neoenergia Brasília, será construída uma usina solar de 500kWp e a estimativa de geração anual é de 728,39 MWh/ano

A Polícia Federal assinou, nessa semana, um acordo de Cooperação Técnica para o desenvolvimento de ações e eficiência energética, que visa a troca da iluminação artificial e a instalação de geração solar fotovoltaica em um prédio da corporação, localizado no Setor Policial Sul, no Distrito Federal. O projeto faz parte do Programa de Eficiência Energética (PEE) da distribuidora, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e têm como finalidade promover o uso racional de energia, a utilização de energia limpa e renovável, além de contribuir com a descarbonização e diminuir o valor das faturas de energia elétrica da instituição.

Pelo acordo, fechado com a Neoenergia Brasília, será construída uma usina solar de 500kWp e a estimativa de geração anual é de 728,39 MWh/ano, o que representa 9% do consumo da unidade policial. Além da usina fotovoltaica, a empresa vai substituir 4.262 lâmpadas internas ineficientes do local por modelos com a tecnologia LED, que possuem uma maior luminosidade, duração e qualidade em relação às que existiam no prédio. A troca da iluminação trará uma economia de energia estimada em 98 MWh/ano e a retirada de demanda no período de pico de 10,6 kW. Ao todo, o projeto representa uma redução aproximada de R$ 536 mil aos cofres públicos por ano.

A parceria receberá um investimento superior a R$ 1,6 milhão. “A inauguração dessa usina contribui não apenas com a questão da rentabilidade dos custos da Polícia Federal, mas inaugura, também, o uso de uma fonte renovável de energia limpa na instituição, o que reforça o nosso compromisso com as ações de descarbonização”, afirmou a superintendente de Eficiência Energética da Neoenergia, Ana Mascarenhas.

O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, corroborou com a fala da Neoenergia, celebrou a importância da parceria e frisou que este projeto é o primeiro da corporação. “Temos mais de 100 unidades da PF em todo país e nosso interesse é ampliar essa parceria”, completou Rodrigues.

Sandoval Feitosa, diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que também esteve presente na assinatura, elogiou a iniciativa da Neoenergia com os projetos de eficientização de prédios públicos e também ressaltou que o grupo é o que mais investe em projetos para hospitais. “Essa usina da PF junto com a do prédio da Aneel serão as maiores do DF. A iniciativa de prover energia elétrica renovável nos orgulha muito enquanto órgão regulador e fomentador das ações de eficiência energética”, ressaltou Feitosa.

Também presente no evento, Frederico Candian, diretor-presidente da Neoenergia Brasília, enalteceu a parceria da distribuidora com a Polícia Federal e ressaltou o compromisso com a população. “Continuamos mantendo nosso compromisso de entregar energia de qualidade a toda população do DF e de promover ações de eficiência energética, tanto para o poder público, quanto para todos os nossos clientes”, explicou o executivo. Desde que a Neoenergia chegou à capital federal, mais de 230 mil lâmpadas foram doadas para a população de baixa renda.