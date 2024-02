Mulher cai de escada em Escola Classe e fica em estado grave

O acidente foi registrado pelas câmeras de segurança da instituição na última sexta-feira (16)

Uma funcionária terceirizada sofreu um acidente, na Escola Classe 10 de Ceilândia, localizada no Distrito Federal. O acidente foi registrado pelas câmeras de segurança da instituição na última sexta-feira (16), quando a trabalhadora realizava a limpeza do toldo de entrada.

Nas imagens capturadas, é possível ver Sandra de Souza Marinho, de 41 anos, em cima de uma escada, utilizando um jato de água para limpar o toldo. Em um momento tenso, a escada escorrega no piso molhado, levando Sandra a cair de uma altura de cerca de 4 metros.

Com o impacto da queda, a mulher sofreu lesões graves, incluindo convulsões. Imediatamente após o ocorrido, ela foi encaminhada ao Hospital de Base.

No momento do acidente, Sandra estava posicionada de pé no toldo de entrada da escola, sem o uso de qualquer equipamento de segurança adequado.