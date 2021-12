Polícia Civil publicará procedimento operacional de crimes contra a pessoa idosa

O POP da pessoa idosa traz um conteúdo em relação ao envelhecimento, institutos jurídicos, médicos e sociais para à pessoa idosa

Nesta sexta-feira, 10, dia em que se comemoram 73 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da DECRIN – Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação racial, religiosa, ou por orientação sexual, ou contra a pessoa idosa ou com deficiência, publicará o procedimento operacional padrão – POP, inédito no país, para o acolhimento e investigação de crimes contra a pessoa idosa.

O documento se preocupa com um conjunto de diretrizes para uma investigação protetiva (que se atenta não apenas ao atendimento de vítimas, mas também ao seu acolhimento), e se dedica a uma resolução completa do problema, com o apoio de equipamentos e de uma rede de apoio à pessoa idosa, que se enquadra tanto pelo público quanto a sociedade civil.

O POP da pessoa idosa traz um conteúdo em relação ao envelhecimento, institutos jurídicos, médicos e sociais para à pessoa idosa, diretrizes para acolhimento da população idosa nas delegacias de polícia, investigação de crimes, esclarecimentos sobre os direitos das pessoas idosas e sobre os equipamentos públicos e privados existentes no Distrito Federal para a proteção da população idosa.

No final do documento, há modelos de ocorrências, relatórios de investigação, contatos da rede parceira e de apoio à pessoa idosa no Distrito Federal e também de todas as delegacias da pessoa idosa no país.

Comemorando o aumento gradual da expectativa de vida no Brasil e considerando o envelhecimento da nossa pirâmide demográfica, o documento representa um avanço para o crescimento da proteção da pessoa idosa, além de dar luz ao tema e instar reflexões de como nossa sociedade acolherá os mais velhos.

A PCDF, por meio da DECRIN, realizará o lançamento do POP da Pessoa Idosa, no dia 10/12/2021, a partir das 14h, no auditório da Delegacia-Geral, no Complexo da Polícia Civil do Distrito Federal, próximo ao Parque da Cidade.