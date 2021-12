Cães adestrados pelo Batalhão de Policiamento com Cães estão disponíveis para adoção

Esses cachorros adestrados pelo batalhão serão ofertados para adoção responsável

O Batalhão de Policiamento com Cães e o abrigo para animais “Flora e Fauna”, firmaram uma parceria com o intuito de estimular adoção de animais no Distrito Federal. Diante disso, alguns cães do abrigo foram adestrados no XXXVII Curso Operacional de Cinotecnia, curso que terá sua solenidade de formatura amanhã, dia 10 de dezembro, no pátio do Batalhão de Policiamento de Choque, às 10 horas.

Esses cachorros adestrados pelo batalhão serão ofertados para adoção responsável. Os pré-requisitos necessários para adoção é ser maior de idade, possuir endereço fixo, apresentar comprovante de residência, cópia do CPF e RG, residir em Brasília ou Entorno e assinar termo de posse. Se a pessoa que for adotar morar em chácara, é necessária uma prévia análise do local e ainda permitir monitoramento da adoção por telefone ou pessoalmente.

Estão disponíveis para a adoção os seguintes cães: Tofu, Billy, Duque, Nick, Hag e Belinha. Todos sem raça definida, vacinados e adestrados. Ações como essa são essenciais para evitar abandonos. Os interessados podem acessar o “Direct” do Instagram do BPCães.