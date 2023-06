Polícia Civil prende suspeitos de roubo e furto de cargas

A ação resultou no cumprimento de nove mandados de busca e apreensão

A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais—Corpatri, realizou nesta manhã (26) a Operação Carga Segura II. A ação resultou no cumprimento de nove mandados de busca e apreensão, além de quatro mandados de prisão preventiva nas regiões de Luziânia, Valparaíso e Novo Gama, em Goiás.

As investigações tiveram início aproximadamente um mês atrás, após o registro de um roubo praticado pelo grupo criminoso contra um motorista de caminhão que transportava uma carga de bebidas alcoólicas. Durante o assalto, os criminosos, utilizando armas de fogo e ameaças graves, restringiram a liberdade da vítima enquanto descarregavam a carga.

Durante as prisões, um dos indivíduos foi autuado em flagrante também pelo crime de furto de cabos de transmissão. Ficou comprovado que esse envolvido e outros membros do mesmo grupo criminoso estão sendo investigados pela prática desses furtos na região do Distrito Federal.

Segundo o diretor da Divisão de Repressão a Roubos e Furtos— DRF II/Corpatri, Tiago Carvalho, os presos serão responsabilizados pelos crimes de roubo agravado pelo uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, além de associação criminosa.