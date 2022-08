Polícia Civil de Goiás realiza megaoperação contra crimes virtuais

As ações acontecem em Brasília e Formosa, Goiás, dentro da operação mercadores de Loki

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) cumpriu nesta sexta-feira (26), 17 mandados judiciais. Destes, 10 foram de busca e apreensão e 07 de prisão. O intuito foi de combater os crimes de estelionato, associação criminosa, receptação e uso de documento falso. As ações acontecem em Brasília e Formosa, Goiás, dentro da operação mercadores de Loki.

Os mandados foram expedidos pela 2 Vara Criminal de Formosa. A PCGO contou com o apoio da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Mais de 100 policiais e diversas equipes cumprem as determinações.

ESQUEMA

No dia 26 de maio, a PCGO desarticulou uma grande associação criminosa especializada em realizar golpes na internet, na região de Formosa. Na ocasião, foram apreendidos objetos frutos dos estelionatos encontrados na casa dos envolvidos, além dos aparelhos celulares dos e computadores utilizados para a prática dos crimes. Dessa forma, foi possível identificar e qualificar os envolvidos na associação criminosa.

Os investigados participavam de uma grande associação criminosa, que envolvia diversos empresários que adquiriam os produtos através do estelionato, abaixo do preço de mercado, principalmente telefones celulares, notebooks e bebidas alcoólicas.

Os investigados compravam dados de pessoas, por outros criminosos, em grupos de WhatsApp e Telegram. Dessa forma eles falsificavam documentos de identificação e, em seguida, requeriam cartões em bancos digitais de instituições financeiras menos burocráticas. Ou então encurtavam esse processo comprando cartões clonados ofertados.

Com esses cartões fraudados, os investigados compravam produtos e os vendiam para as empresas alvo desta operação, que sabiam das origens criminosas das mercadorias.

Os investigados foram presos preventivamente e estão recolhidos na CPP de Formosa, à disposição do Poder Judiciário.