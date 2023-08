Incêndio em caminhão de coleta seletiva na 202 Sul

Quatro viaturas e vinte bombeiros trabalham para conter as chamas e garantir segurança no local

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para combater um incêndio em um caminhão de coleta seletiva na tesourinha da 202 sul, embaixo do viaduto, sentido rua das farmácias. As equipes de socorro chegaram prontamente ao local, empregando quatro viaturas e vinte bombeiros militares para controlar a situação.

Ao se deparar com o caminhão em chamas, as guarnições agiram rapidamente, realizando um ataque direto com linhas de mangueiras para extinguir o incêndio. Devido à natureza do veículo, utilizado para a coleta de lixo seco, o risco de reignição do fogo era elevado devido à grande quantidade de material combustível. Por essa razão, os bombeiros precisaram executar um trabalho minucioso de resfriamento para garantir a segurança no local e evitar que as chamas retornassem.

O condutor do caminhão, de 37 anos, felizmente não sofreu ferimentos durante o incidente. Devido à gravidade da ocorrência, todas as alças de acesso ao viaduto precisaram ser interditadas durante o atendimento para garantir a segurança dos usuários da via.