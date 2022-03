PMDF solta tamanduá que foi resgatado após atropelamento

No dia em que foi resgatado, o animal foi levado às pressas ao Hospital Veterinário de Taguatinga por estar gravemente ferido

Nesta segunda-feira (28) os policiais militares da PMDF realizaram a soltura do tamanduá resgatado em estado grave no dia 23 de março, após ter sido atropelado.

No dia em que foi resgatado, o animal foi levado às pressas ao Hospital Veterinário de Taguatinga por estar gravemente ferido.

O tamanduá recebeu todo o tratamento necessário e, por estar completamente recuperado e saudável, foi reintroduzido em seu habitat.

A equipe do Grupo de Operações no Cerrado (GOC) realizou a soltura com o apoio dos profissionais do Jardim Botânico.