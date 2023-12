PMDF recupera veículo roubado e prende homem em Santa Maria

O incidente ocorreu por volta das 15h00, no condomínio Porto Rico, na 2ª etapa de Santa Maria, onde a equipe policial, a bordo da viatura RP46, desencadeou a ação

Em uma operação efetuada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por intermédio do 26º Batalhão de Polícia Militar, na tarde da última quarta-feira (13), um indivíduo foi capturado sob acusação de receptação de veículo roubado e adulteração de sinais identificadores.

Durante uma ronda de rotina no condomínio, os policiais observaram uma Motocicleta Yamaha Fazer sendo conduzida por um indivíduo com comportamento suspeito. Diante da situação, os agentes procederam com a abordagem.

Durante a revista, constatou-se que o condutor não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e estava cometendo múltiplas infrações de trânsito. Ademais, foram identificadas modificações nos sinais identificadores da motocicleta. Após investigações, verificou-se que a motocicleta estava registrada como produto de roubo na região de Ceilândia e apresentava placa clonada.

Em decorrência dos acontecimentos, os policiais conduziram o suspeito juntamente com a motocicleta recuperada à 20ª Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o flagrante. O indivíduo detido agora enfrentará acusações relacionadas à receptação de veículo roubado e adulteração de sinais identificadores.

O desfecho da operação culminou na prisão do indivíduo e na recuperação da Motocicleta Yamaha Fazer, que havia sido objeto de roubo.