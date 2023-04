GDF Presente recupera pintura e restaura monumento na Praça Portugal

“Estamos renovando o ambiente para que as pessoas possam utilizar a praça da melhor forma”, destacou

O Plano Piloto está passando por reformas nesta semana para deixar Brasília mais bonita para a comemoração de 63 anos. A Praça Portugal está recebendo diversos serviços de manutenção, entre eles a pintura de bancos e a restauração do monumento do Infante Dom Henrique, que foi alvo de pichação.

O trabalho está sendo feito em parceria com a Novacap, a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), a CEB, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seape) e o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER). A praça fica no Setor de Embaixadas Sul, ao lado da Embaixada de Portugal.

Alexandre César de Oliveira, coordenador do polo do GDF Presente que cuida da área do Plano Piloto, disse que a equipe está preparando a cidade para o aniversário de Brasília. “Estamos renovando o ambiente para que as pessoas possam utilizar a praça da melhor forma”, destacou.

Outra frente de trabalho do GDF Presente nesta semana tem o objetivo de beneficiar alunos que estudam na Escola Classe Estância do Pipiripau 2, em Planaltina. Nesta terça-feira (18), a estrada de acesso da DF-345 está sendo preparada para receber asfalto.

O trabalho está sendo feito em conjunto com o DER 1º Distrito, dentro do Programa Caminho das Escolas. Também está sendo feita uma vistoria na estrada de descida para as chácaras e rota dos ônibus escolares na região do Pipiripau 2.

“Essa obra é de muita importância para a comunidade e principalmente para escola, porque os ônibus estão com dificuldade de transitar nessas estradas. O trabalho vai melhorar o acesso dessas crianças”, comentou Guilherme Tabosa, coordenador do polo nordeste do GDF Presente que atua em Planaltina.

*Com informações de Jak Spies, da Agência Brasília