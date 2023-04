Fórum Nacional de Secretários de Habitação escolhe nova diretoria

Também foi eleito o novo presidente do Fórum, Jorge Lange, que atualmente preside a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar)

O Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano (FNSHDU) escolheu, nesta terça-feira (18), a nova mesa diretora para o biênio 2023-2025. O evento ocorreu na sede da Associação Brasileira de Companhias Habitacionais e Agentes Públicos de Habitação (ABC), em Brasília. Na ocasião, o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, Marcelo Vaz, foi eleito e empossado como um dos vice-presidentes do colegiado, representando a região Centro-Oeste pelos próximos dois anos.

“É muito importante a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do DF estar participando deste Fórum, principalmente porque ele conta com a experiência e a estratégia de 27 unidades da federação. Um compartilhamento de informações que, naturalmente, será necessário para avançarmos com a política habitacional”, afirmou Marcelo Vaz.

Também foi eleito o novo presidente do Fórum, Jorge Lange, que atualmente preside a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar). Na avaliação dele, o colegiado é uma oportunidade de formular propostas com os governos estaduais e do DF para criar um projeto amplo, que contribua para reduzir o déficit habitacional em âmbito nacional.

“A participação do Marcelo Vaz aqui no DF é de fundamental importância, porque ele está muito próximo do poder central e vai conseguir nos apoiar na interlocução e nas questões que tivermos, como tratativas com ministérios, secretarias, além da troca de experiências que já estão sendo difundidas tanto aqui como em outras unidades da federação”, ressaltou Lange.

Outras reuniões do Fórum devem ocorrer ao longo deste ano. No calendário preliminar é previsto, por exemplo, o Encontro Nacional de Reurb, em agosto, em João Pessoa (PB), e o Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, em outubro, no Rio de Janeiro.

*Com informações da Agência Brasília