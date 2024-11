PMDF recupera veículo furtado e detém cinco suspeitos na Asa Norte

Na tarde deste sábado (23), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recuperou um Honda Civic furtado horas antes na quadra 710 da Asa Norte. A ação rápida resultou na detenção de cinco suspeitos e evidenciou a eficiência das operações da corporação.

O veículo foi avistado por volta das 14h40 por uma equipe do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) enquanto circulava na quadra 310. Ao desobedecer a ordem de parada, o condutor tentou fugir, iniciando uma perseguição que contou com o apoio aéreo do Batalhão de Aviação Operacional (BAVOP). A interceptação ocorreu na quadra 916, em frente ao prédio da Justiça da Infância e da Juventude.

No carro estavam cinco pessoas: três homens (dois adultos e um menor) e duas mulheres. O menor foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente, enquanto os demais foram levados à 5ª Delegacia de Polícia. A operação reforça o comprometimento da PMDF com a segurança e o combate à criminalidade no Distrito Federal.