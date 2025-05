PMDF recupera duas motos roubadas no Sol Nascente

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recuperou duas motocicletas com restrição de roubo/furto na tarde de sábado (4), por volta das 16h, durante patrulhamento tático na região do Sol Nascente.

Durante a ronda, os militares localizaram os veículos e identificaram um homem em posse das motocicletas. Após verificação, foi confirmada a restrição por furto/roubo, e o suspeito recebeu voz de prisão no local.

O indivíduo foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais. As motocicletas foram encaminhadas para restituição aos respectivos proprietários.