Para manutenção da rede de abastecimento, áreas de Sobradinho ficam sem água nesta terça-feira (6)

Para melhorar o sistema de abastecimento de água em alguns pontos de Sobradinho, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) fará o desligamento temporário de fornecimento no local nesta terça-feira (6). Os serviços estão marcados para começar às 8h, com previsão de término às 23h59.

As áreas abrangidas são no Setor Habitacional Nova Colina: Condomínio Colina, Condomínio Nova Colina, Condomínio Residencial Nova Oriente, Condomínio Alta Vista, Condomínio Asa Branca, Condomínio Lara, Condomínio Nova Diguineia, Condomínio Bela Vista Serrana, Condomínio Petrópolis, Condomínio Uberaba, Condomínio Morada Colonial, Condomínio Recanto da Serra, Condomínio Vila Nova e as áreas não regularizadas: Condomínio Dorothy, Condomínio Renascer, Condomínio Palmares e Núcleo Rural Córrego do Arrozal.

De acordo com a companhia, em algumas regiões a normalização do fornecimento de água pode ocorrer de forma gradual, a partir do horário programado para o término da manutenção. É importante que o usuário faça a limpeza e desinfecção da instalação predial de água e do reservatório predial antes da ligação definitiva de água e, posteriormente, pela limpeza e desinfecção semestral do reservatório predial. Toda unidade usuária deverá contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com o artigo 50 da Resolução da Adasa nº 14, de 27 de outubro de 2011, que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal. Para mais informações, basta acessar a central de atendimento da Caesb pelo telefone 115.

*Com informações da Agência Brasília