PMDF recupera carro roubado na Cidade Estrutural

Autor tentava fugir pela Epia Norte quando foi interceptado. Outros dois ocupantes do veículo conseguiram fugir

A Polícia Militar (PMDF) recuperou, na noite de quinta-feira (17) um carro que havia sido roubado na Cidade Estrutural momentos antes. Um homem foi preso e outros dois fugiram.

Após receber a informação do roubo, os policiais se posicionaram na Epia Norte, pois a rodovia era uma das possíveis rotas de fuga. Minutos depois, os militares viram o carro e deram ordem de parada, mas o motorista tentou fugir.

O veículo é uma Fiat Strada. Veja o momento da perseguição:

Durante a fuga, antes da alça de acesso à Granja do Torto, o motorista perdeu o controle e subiu no canteiro central. Havia três homens no carro e, assim que o condutor perdeu o controle, dois deles fugiram a pé, sendo que um deles deixou para trás uma arma falsa.

O homem que foi preso portava uma arma de fogo com quatro munições. O suspeito responde por crimes de homicídio e roubo na Bahia. Ele disse que pretendia levar o carro ao Piauí.