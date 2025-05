PMDF recupera carro roubado e prende suspeito no Guará II

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recuperou um veículo roubado e prendeu um dos suspeitos envolvidos no crime na noite desta quarta-feira (21), no Conjunto F da QE 23, no Guará II.

O roubo havia ocorrido horas antes, por volta das 17h, na QE 28. Três homens, armados, renderam um motorista de aplicativo e fugiram levando o carro. O veículo estava equipado com um sistema de segurança que desativa o motor cerca de um minuto após a partida, o que ajudou na rápida localização.

Assim que foram acionadas, várias viaturas intensificaram o patrulhamento na região. Pouco depois, a própria vítima informou aos policiais ter localizado o automóvel e que um dos suspeitos permanecia nas proximidades.

Com apoio de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais e com as informações repassadas pela vítima, a equipe da viatura 2575 localizou e prendeu um dos criminosos. Durante as diligências, outro suspeito foi identificado, reconhecido pela vítima e incluído no inquérito policial.

Toda a ocorrência foi encaminhada à 1ª Delegacia de Polícia, onde foram adotadas as providências cabíveis.