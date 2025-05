Público celebra Dia Mundial da Diversidade Cultural com shows gratuitos na Praça dos Três Poderes

Nesta quarta-feira (21), shows de Maria Gadú, Ana Castela, Diogo Nogueira, Bell Marques e Frejat, além de palestras e exposições foram realizadas na Praça dos Três Poderes, para celebrar o Dia Mundial da Diversidade Cultural.

“Pelo que a gente pesquisou, é a primeira vez na história dessa praça que ela recebe um evento cultural deste porte. Então, acho que foi um alinhamento de situações que nos propiciou estar nesse momento, com famílias, com crianças, shows diversos, da MPB ao rock, passando pelo sertanejo, pelo axé e pelo samba. E essa diversidade, esse sucesso todo, é fruto de todo mundo querendo uma só coisa, dar vida para a Praça dos Três Poderes, mostrar que aqui é um lugar de alegria, um lugar de democracia, de as pessoas serem felizes, e eu acho que a gente conseguiu isso”, exaltou o secretário de Cultura e Economia Criativa, Claudio Abrantes.

A organização foi fruto de uma parceria entre Secretaria de Economia Criativa do Distrito Federal, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Instituto Integra Mais Um, com apoio da Secretaria de Relações Internacionais e da Casa Civil do DF. “Nós trouxemos as embaixadas aqui para fazer apresentações culturais neste Dia Mundial da Diversidade. E hoje nós pudemos ver que todos convivem em paz, com essa praça totalmente lotada e dando uma festa deste tamanho”, destacou o secretário de Relações Internacionais, Paco Britto.

O valor do edital de chamamento da festa foi de R$ 3,5 milhões. “É um investimento, o que aplicou-se aqui, pode ter certeza, que é revertido em recursos no cofre do GDF mesmo, na parte de hotelaria, na parte de estrutura, de empregos diretos e indiretos, em publicidade… Então, Brasília, cada vez mais, se torna esse grande centro de eventos”, adicionou o secretário Claudio Abrantes.

Mãe e filha, Elaine e Valentina Aragão curtiram os shows juntas

A população abraçou a ideia do evento e preencheu a Praça dos Três Poderes. A autônoma Elaine Aragão, 46 anos, foi com a filha, Letícia Valentina, 11. “É o primeiro show com ela, às vezes eu quero levar, mas fico meio assim. Hoje, como eu vi que tinha muita segurança, vim lendo a semana toda, falei ‘vamos lá’. Ela veio ver Ana Castela e eu, Maria Gadú”, contou a mãe. “Gosto muito da música dela, é a minha cantora favorita”, completou a pequena, sobre a sertaneja.

Mayza Carvalho: “Está sendo uma coisa bem legal, faz muito tempo que eu não vou a um festival assim, e está sendo bem divertido”

A estudante Mayza Carvalho, 17, também é fã de Maria Gadú, mas elogiou a programação como um todo. “Está sendo uma coisa bem legal, faz muito tempo que eu não vou a um festival assim, e está sendo bem divertido”, avaliou. Já o pai dela, o empresário Rogério Ayres, 52, aprovou o local escolhido para a festa: “Fizeram em um lugar bonito, tem o Panteão aqui, que eu vinha quando era moleque, então estou relembrando os bons tempos. É muito bacana”.

Palestras e mais atrações

Desde cedo, o público pôde conferir atividades diversas. A programação do evento contemplou, entre outras coisas, oficinas, rodas de bate-papo e ações de mediação artística em paralelo aos shows, com espaço para debates sobre diversidade cultural e economia criativa.

Entre as atrações, estiveram uma palestra do presidente da Central Única das Favelas (Cufa), Preto Zezé, no Salão de Exposição Cultural; o Boi de Seu Teodoro, patrimônio imaterial do DF, no Salão da Diversidade; apresentações de embaixadas; exposição de artesanato local; batalha de rimas; e opções gastronômicas.

Para garantir conforto e segurança ao público, o acesso foi regulado por meio de ingressos obtidos pela plataforma Sympla (limitados a um por CPF). A Polícia Militar do DF e uma equipe de segurança privada garantiram a revista na entrada. Também houve uma área reservada para pessoas com deficiência (PCDs).

*Informações de Fernando Jordão e Ian Ferraz, da Agência Brasília