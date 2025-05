Falso neurocirurgião é preso ao tentar aplicar golpe em família desesperada no DF

Um homem de 53 anos foi preso em flagrante na última terça-feira (20) pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), acusado de praticar estelionato. De acordo com investigadores da 23ª Delegacia de Polícia, em Ceilândia (P Sul), ele se passava por médico neurocirurgião e oferecia auxílio para agilizar uma cirurgia urgente em um hospital particular, alegando que poderia ajudar o filho da vítima, diagnosticado com câncer cerebral em estágio avançado.

Diante da situação delicada, a família acabou transferindo R$ 800 via Pix, acreditando que o valor seria utilizado para custear os honorários de um anestesista. No entanto, ao perceber que o suposto médico passou a exigir novos pagamentos, a vítima desconfiou e procurou ajuda da Polícia Civil.

Com base na denúncia, os agentes montaram uma operação controlada e conseguiram capturar o suspeito no momento em que ele se preparava para receber mais R$ 500. A abordagem aconteceu em frente a uma agência bancária na região de Ceilândia.

Embora não tivesse passagens criminais anteriores, o homem já acumula vários registros na polícia relacionados a golpes semelhantes. A PCDF alerta a população sobre a importância de checar a autenticidade de profissionais, especialmente em situações que envolvem pedidos de transferências financeiras.