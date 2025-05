TJDFT declara luto oficial de três dias em razão do falecimento do desembargador J.J. Costa Carvalho

Em razão do falecimento do desembargador J.J. Costa Carvalho, ocorrido na manhã desta quarta-feira, 21/5, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), declara luto oficial de três dias, a partir de 21/5, conforme Portaria GPR 256, publicada na data de hoje.

Segundo o documento, a Bandeira Nacional, a Bandeira do Distrito Federal e a Bandeira do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ficarão, em todas as edificações do TJDFT, a meio-mastro.

O desembargador J.J. Costa Carvalho faleceu por volta das 5h40, nesta quarta-feira, 21/5, no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. O magistrado estava internado para tratamento intensivo, após submeter-se a duas cirurgias na região da cabeça. Nesta manhã, apresentou uma crise respiratória seguida de parada cardíaca, não resistindo às complicações.

Em nota de pesar, o TJDFT lamentou profundamente a perda e prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas do desembargador J.J Costa Carvalho, cuja trajetória foi marcada pela dedicação à magistratura e ao serviço público.

O sepultamento ocorrerá nesta quinta-feira, 22/5, na cidade de Rio Verde, GO. Informações sobre o horário e o local do sepultamento serão divulgadas assim que disponíveis.

Bacharel em Direito pela FADISC – Faculdades Integradas de São Carlos (SP), com especialização em Direito Penal pela Universidade Católica de Brasília, o goiano JOSÉ JACINTO COSTA CARVALHO, natural de Santa Helena do Goiás, tomou posse no TJDFT como juiz de direito substituto em 4 de abril de 1984. Antes de ingressar no Judiciário, atuou como advogado por aproximadamente cinco anos e foi membro do MPDFT por mais 1 ano. Já no Judiciário, foi promovido por merecimento a juiz de direito, em outubro de 1991, e tomou posse como desembargador da Justiça do DF em 19/02/2004. Foi 2° vice-presidente do TJDFT no biênio 2016-2018, membro suplente do TRE/DF, no biênio 2018- 2020, e ocupou o cargo de vice-presidente e corregedor daquela Corte Eleitoral. No biênio 2022-2024, o desembargador J.J. Costa Carvalho ocupou o cargo de corregedor da Justiça do Distrito Federal.

*Informações do TJDFT