PMDF recupera carro roubado e prende suspeito após perseguição da EPTG até a EPIA

Uma operação conjunta envolvendo o Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque), o Patrulhamento Tático Motorizado (Patamo Alfa) e o Batalhão de Voo Operacional (BAVOP) resultou na prisão de um homem por porte ilegal de arma de fogo e roubo de carro na Candangolândia, na noite desta quinta-feira.

Os policiais estavam em patrulhamento quando receberam informações sobre o roubo de um Chevrolet Classic na Ceilândia Sul. O veículo tinha sido roubado com o uso de uma arma de fogo, durante o qual o criminoso agrediu a vítima com coronhadas.

Com base nas informações recebidas, as equipes do Patamo localizaram o veículo, iniciando uma perseguição que se estendeu da EPTG até a EPIA, culminando na contenção do veículo e na prisão do autor.

O indivíduo detido já possuía uma extensa ficha criminal, incluindo condenações por homicídio e roubo majorado, e estava cumprindo pena em regime semiaberto. Com ele, os policiais encontraram uma pistola calibre .380, contendo 17 munições intactas, que foi utilizada no roubo do veículo.

O criminoso, a arma de fogo e o veículo foram encaminhados à 21ª Delegacia de Polícia para as providências legais.