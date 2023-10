Dupla é presa por porte ilegal de arma de fogo na DF-001

A ação foi realizada pela equipe de policiais militares do prefixo de RP 31

Na manhã desta quinta-feira (19), por volta das 9h, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) efetuou a prisão de dois indivíduos por porte ilegal de arma de fogo na DF 001, próximo à entrada do Recanto das Emas e na Quadra 2 do setor leste do Gama.

A ação foi realizada pela equipe de policiais militares do prefixo de RP 31, que obteve êxito não apenas na detenção dos suspeitos, mas também na recuperação de três veículos que haviam sido roubados. Além disso, durante a operação, foi apreendida uma arma de fogo calibre .38 contendo 4 munições intactas, juntamente com um carregador de fuzil 7.62.

Os detidos, ambos foragidos da justiça, foram conduzidos às delegacias 20ª DP, localizada no Gama, e 27ª DP, situada no Recanto das Emas, onde foram formalmente autuados.