Dupla é apreendida com 200 comprimidos de ecstasy e 20 litros de lança perfume

A ação foi conduzida por policiais militares do Grupo Tático Operacional do 3º Batalhão (Gtop 23)

Em uma operação realizada na noite desta quinta-feira, a Polícia Militar do Distrito Federal prendeu dois homens por tráfico de drogas na DF 003, no sentido Norte da Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA).

A ação foi conduzida por policiais militares do Grupo Tático Operacional do 3º Batalhão (Gtop 23), que avistaram a dupla em um veículo agindo de forma suspeita e decidiram realizar a abordagem. Durante a revista no carro, os policiais encontraram uma grande quantidade de drogas: 200 comprimidos de Ecstasy e um galão contendo 20 litros de lança perfume.

Os dois indivíduos foram imediatamente detidos e encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), onde o flagrante foi registrado.