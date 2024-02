PMDF realizará identificação infantil no Carnaval

Um das formas de identificação é a pulseira, que será disponibilizada na Base Móvel (Van) da Polícia Militar, constando o nome e telefone do pequeno folião

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizará, durante os dias de Carnaval, identificação de crianças por meio de carteirinhas ou pulseirinhas visando garantir mais segurança aos pequenos e aos pais ou responsáveis.

Um das formas de identificação é a pulseira, que será disponibilizada na Base Móvel (Van) da Polícia Militar, constando o nome e telefone do pequeno folião. A identificação será realizada durante os blocos de carnaval. Além da identificação nos blocos com pulseirinhas, os pais poderão optar por imprimir a carteirinha, que pode ser preenchida no site da PMDF.

A identificação será realizada nas seguintes localidades:

Dia 10/02, das 09h às 17h, no Parque da Cidade, Estacionamento do Parque Ana Lídia. Bloco Pais e Filhos;

Dia 11/02, das 12h30 às 20h30, no Parque da Cidade, Estacionamento 12. Bloco Baratinha;

Dia 12/02, das 09h às 12h, no Eixo Cultural Ibero-americo, antiga Funarte. Bloco Carnapati;

Dia 12/02, das 13h às 17h, no Setor Comercial Sul. Bloco Patubatê;

Dia 13/02, das 12h30 às 20h30, no Parque da Cidade, Estacionamento 12. Bloco Portadores da Alegria.

É importante que os pais ou responsáveis tenham cuidado e sigam as orientações necessárias para manter a segurança, durante as festividades de carnaval, a fim de evitarem incidentes ou acidentes com suas crianças.

A PMDF recomenda:

– Identifique as crianças com a carteirinhas ou pulseiras que serão distribuídas pela Polícia Militar;

– Não deixe, em nenhum momento, as crianças sozinhas;

– Cuide da hidratação e alimentação;

– Use fantasias leves e calçados confortáveis;

– Evite permanecer com suas crianças em grandes aglomerados e tumultos;

– Evite subir com crianças em trios-elétricos;

– Oriente seu filho a evitar contato, carona, alimento ou presentes de pessoas estranhas;

– Oriente as crianças a procurarem o policial mais próximo caso ela se perca ou precise de ajuda;

– Evite levar objetos de valor como brincos, colares, relógios, óculos e carteira com muito dinheiro;

– Evite usar o telefone celular no meio da multidão.