Projeto Cata-Pata promove primeira Feira de Adoção Responsável de Cães

O estacionamento 10 do Parque da Cidade será palco da primeira Feira de Adoção Responsável de Cães, promovida pelo Projeto Cata-Pata, iniciativa do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) em parceria com a empresa Valor Ambiental e com a Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal. A feira ocorrerá das 8h às 14h do próximo sábado (29) e contará com mais de 20 cães disponíveis para adoção.

O Projeto Cata-Pata é dedicado à adoção responsável de cães abandonados e resgatados nas unidades do SLU, com o objetivo de proporcionar um futuro melhor para esses animais. Todos os cães disponíveis para adoção já receberam cuidados médicos, foram vacinados, vermifugados e castrados, garantindo que estejam saudáveis e prontos para encontrar um novo lar.

Para adotar um dos cães, os interessados deverão preencher o termo de adoção responsável na própria feira. O diretor-presidente do SLU, Silvio Vieira, destacou a importância da ação: “Esta feira é uma forma de dar um bom andamento ao Projeto Cata-Pata e incentivar a adoção responsável”. Ele ainda reforçou que o projeto visa garantir o bem-estar desses animais. “Juntos estamos proporcionando a eles a chance de uma nova vida em um lar amoroso.”

Liz Maia, ex-servidora do SLU e uma das idealizadoras do projeto, explicou que o evento é a extensão da ação que já existe. “O projeto está localizado no Distrito de Limpeza Sul, na L4 Sul, onde temos espaço preparado para receber esses animais e onde oferecemos cuidados médicos, atenção e amor aos animais até serem adotados por novas famílias”, explica.

Como adotar?

Os interessados em adotar os animais devem preencher o formulário de adoção, disponível no local da adoção. Os responsáveis pelo projeto vão entrar em contato e manter comunicação com o adotante.

*Com informações da Agência Brasília