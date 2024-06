Gestão Educacional, Gestão Fazendária e carreiras distritais têm acréscimos garantidos na LDO

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) aprovada ontem (25), na Câmara Legislativa do Distrito Federal, vai garantir a recomposição das perdas salariais para diversas categorias e permitir a nomeação de mais servidores. O Vice-Presidente da Casa, Deputado Distrital Ricardo Vale (PT), destinou 50 milhões em emendas parlamentares para complementação orçamentária para os servidores da gestão educacional, da gestão fazendária e de outras categorias. Este ano, cada distrital pôde destinar o mesmo valor para reforço nas carreiras públicas.

“Esta novidade é muito importante, pois permite que os trabalhadores sejam realmente valorizados e tenham respaldo parlamentar. Além dos reajustes, os valores permitem que o GDF possa convocar mais profissionais e sabemos que o déficit é muito grande. Ficamos muito satisfeitos por atuar de maneira mais ativa nesse quesito”, afirmou Ricardo Vale.

O parlamentar também propôs emenda para a criação de oito novos conselhos tutelares, nas regiões do Guará, Estrutural, Paranoá, Recanto das Emas, Samambaia, São Sebastião, Sobradinho e Taguatinga. Para Vale, é preciso fortalecer a assistência às famílias e às crianças do DF, e a ampliação do número de conselhos e profissionais trabalhando é fundamental.