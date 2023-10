PMDF prende suspeito de tráfico de drogas no Recanto das Emas

O suspeito foi detido, durante uma operação que resultou na apreensão de várias porções de cocaína

Na terça-feira (10), por volta das 19h, os policiais militares do Grupo Tático Operacional do 26º Batalhão (Gtop 46) realizaram a prisão em flagrante de um homem de 27 anos, acusado de tráfico de drogas no Recanto das Emas.

O suspeito foi detido na Quadra 605, durante uma operação que resultou na apreensão de várias porções de cocaína, duas balanças de precisão, materiais para embalar drogas, uma pistola e cartuchos de munição dos calibres 380 e 12 mm.

A prisão ocorreu quando os policiais flagraram o homem embalando papelotes de cocaína, que estavam espalhados em cima de uma coberta no meio da sala. Além das drogas, os policiais encontraram armas de fogo e equipamentos relacionados ao tráfico de entorpecentes na residência do suspeito.

O homem, que mora com a namorada, negou a participação dela no tráfico de drogas. Ambos foram conduzidos pela polícia militar até a 27ª Delegacia de Polícia, onde as autoridades investigativas prosseguirão com o caso.