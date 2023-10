PCDF prende em flagrante traficante de drogas no Gama

Os policiais conseguiram interceptar um dos usuários, encontrando duas pedras de crack em sua posse

Na terça-feira (10), a Polícia Civil do Distrito Federal, através da diligência investigativa conduzida pela 14ª Delegacia de Polícia, realizou a prisão de um homem de 54 anos por envolvimento no crime de tráfico de entorpecentes. A operação aconteceu na Região Administrativa do Gama.

Após receber a denúncia, a 14ª DP imediatamente mobilizou duas equipes de policiais para monitorar a localidade indicada. Não demorou muito para que a primeira venda de entorpecentes fosse flagrada pelas autoridades.

Durante a ação policial, foi observado que os usuários se aproximavam da residência em questão, trocavam palavras com o traficante e em seguida se dirigiam a uma rua lateral, onde ocorria a transação. Esse padrão foi repetido pelo menos três vezes.

Os policiais conseguiram interceptar um dos usuários, encontrando duas pedras de crack em sua posse. O usuário foi detido e levado à delegacia para prestar depoimento. Em seguida, a equipe policial retornou à residência para abordar o traficante. No momento em que ele saía da casa, os policiais o detiveram.

Durante a revista na residência, foram encontradas 14 porções de crack e a quantia de R$ 267 em dinheiro, indicando claramente a atividade ilícita do indivíduo.