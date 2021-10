PMDF prende participante de tentativa de latrocínio de cinegrafista

O suspeito confessou a participação no crime, mas negou que tenha sido o autor da facada na vítima

Um homem suspeito de envolvimento na tentativa de latrocínio do cinegrafista Magno Lúcio, de 52 anos, foi preso na noite dessa terça-feira (5). Durante assalto em uma parada de ônibus, na madrugada de segunda (4), em Ceilândia, Magno foi atacado com uma facada no abdômen.

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 10º Batalhão (GTOP 30), prenderam o foragido no condomínio Pinheiro no Sol Nascente, às 21h.

De acordo com as autoridades, após receber informações do paradeiro do suspeito, os policiais se reuniram e deslocaram até a chácara 58. Quando chegaram no local, o homem percebeu a presença dos policiais e tentou fugir escalando por cima de outras residências, até ser detido.

O suspeito confessou a participação no crime, mas negou que tenha sido o autor da facada na vítima. Ele informou que os pertences de Magno estavam na casa da avó do detido. Com ele também foi encontrado um simulacro e arma.

Os policiais foram até o endereço informado e encontraram uma mochila com alguns objetos pessoais da vítima. O detidoo foi levado à 23ª DP.