PMDF prende motorista por embriaguez ao volante após acidente no Setor Bernardo Sayão

Um homem foi preso na noite deste sábado (19), por volta das 20h, por embriaguez ao volante após se envolver em um acidente de trânsito sem vítimas no Setor de Indústria Bernardo Sayão (SIBS), no Distrito Federal.

A ocorrência foi atendida por policiais do Grupo Tático Operacional (GTOP 45) do 25º Batalhão da Polícia Militar do DF. No local, os militares constataram que o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez.

Diante da situação, o motorista foi detido e encaminhado à 21ª Delegacia de Polícia para os procedimentos legais. O veículo foi recolhido ao pátio do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF).