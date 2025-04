Homem que atirou contra policiais é preso em Itapoã

Um homem suspeito de atirar contra policiais militares na madrugada desde sábado (19) em São Sebastião foi detido pela equipe da Rotam no Itapoã.

De acordo com informações da PMDF, o homem teria se escondido na casa do pai, na quadra 318, e foi localizado por volta das 18h30.

O suspeito teria atirado contra uma equipe do 21º Batalhão na Vila do Boa em São Sebastião e fugiu.

Ninguém se feriu no confronto. A PMDF monitorou os possíveis destinos do suspeito e o encontrou na casa do pai no início da noite deste sábado. Ele não resistiu a abordagem.

A equipe da Rotam fez uma busca na residência e localizou um revólver calibre 38, com cinco munições deflagradas, duas porções de maconha e três de crack. Ele assumiu a propriedade do material ilícito.

O suspeito foi conduzido para a 6ª DP, onde foi autuado por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Ele tem passagens por roubo, furto qualificado e homicídio triplamente qualificado.