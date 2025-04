Grave acidente no Eixão Norte deixa mulher morta e homem em estado grave

Uma colisão frontal envolvendo três veículos resultou na morte de uma pessoa e deixou outras três feridas na tarde desta segunda-feira (19/05), no Eixão Norte, altura da quadra 105, sentido aeroporto. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 14h55 e atendeu a ocorrência com o apoio de cinco viaturas.

Segundo os bombeiros, o acidente envolveu um VW Gol preto, um Audi A3 cinza e um Renault Clio prata. O Clio foi atingido de raspão e seu condutor saiu ileso. Já o Gol e o Audi colidiram frontalmente.

No VW Gol estavam duas pessoas, ambas não identificadas. O condutor foi socorrido em estado grave e inconsciente, apresentando múltiplas fraturas e traumatismo cranioencefálico grave. Ele foi levado com prioridade ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF). A passageira do mesmo veículo ficou presa às ferragens e teve o óbito declarado ainda no local.

No Audi A3, dois homens, de 50 anos e de 26 anos, foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados ao IHBDF conscientes, orientados e com dores no tórax.

O trânsito foi totalmente interditado no sentido aeroporto para o atendimento da ocorrência, o que impactou o fluxo de veículos na região. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo local e a Polícia Civil do DF (PCDF) foi acionada. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.