Homem é preso por furto de bicicletas compartilhadas no centro de Brasília

Na tarde deste sábado (19), policiais militares do 6º Batalhão prenderam um homem no centro de Brasília acusado de envolvimento no furto de bicicletas compartilhadas por aplicativo.

Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o crime ocorreu por volta das 3h30 da madrugada, quando dois indivíduos danificaram as travas de segurança e furtaram duas bicicletas. As demais também tiveram os dispositivos de segurança danificados.

Cerca de três horas depois, por volta das 7h, uma equipe do 6º BPM avistou um homem nas proximidades da Rodoviária do Plano Piloto com uma bicicleta cujo GPS apresentava sinais visíveis de dano. Ele foi abordado e conduzido à 5ª Delegacia de Polícia. Como não havia, naquele momento, provas de sua participação direta no furto, o homem foi autuado por receptação, e a bicicleta foi apreendida.

Mais tarde, ao meio-dia, o Coordenador-Geral da empresa responsável pelas bicicletas entrou em contato com a PMDF para comunicar os furtos. Policiais da Base Móvel da Rodoviária analisaram as imagens das câmeras de segurança da região e conseguiram identificar o exato momento do crime.

Nas imagens, foi possível reconhecer um dos autores: o mesmo homem abordado anteriormente com a bicicleta. Ele foi localizado novamente nas imediações da Rodoviária, conduzido à 5ª DP e, desta vez, autuado por furto.

O homem, de 34 anos, possui antecedentes criminais por roubo e tráfico de drogas.